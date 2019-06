Andraž Tori, Zemanta: Slovenija za investitorje ne ponuja nobenih olajšav, zato lastniki raje investirajo v nepremičnine

Visokotehnološko podjetje Zemanta, ki ga je pred poldrugim letom kupila izraelsko-ameriška družba Outbrain, se ukvarja s tako imenovanim domačijskim oglaševanjem (native advertising/marketing, op. a.). Ta oblika oglasa je vsebinsko in po formi, pravi Andraž Tori, soustanovitelj Zemante, prijaznejša do bralca. Običajne oglasne pasice pozornost bralca prevzemajo predvsem z vizualno strukturo in ga nazadnje – tak je namen – pripeljejo na spletno stran določenega podjetja. Medtem pa domačijsko oglaševanje bralcu, ki je prebral članek o Bledu, ponudi recimo članek o Bohinju ali pa članek o petih najugodnejših destinacijah neke agencije. Gre za neki način v medijske vsebine skrito oglaševanje, predvsem pa bralcu na podlagi prebrane vsebine ponudi predlog o novi vsebini, ki je redko neposredna prodajna ponudba. »Trend v marketingu je prodaja skozi informiranje kupcev. Seveda je to še vedno oglaševanje, a je drugačno,« razlaga Tori.