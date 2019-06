Čeprav nekateri napovedujejo, da se zna združitev v KK Cedevita Olimpija Ljubljana zavleči, je po napovedih predsednikov Tomaža Berločnika in Emila Tedeschija jasno, da je rok trajanja Petrola Olimpije in Cedevite omejen. Kluba naj bi formalnopravno obstajala le še do konca julija oziroma začetka avgusta, nato pa naj bi zgodbo nadaljevala združena pod novim imenom. »Ljudje me sprašujejo, kako se bodo štele lovorike: ali se bo reklo, da je Cedevita Olimpija sedemnajstkratni slovenski in petkratni hrvaški prvak? Da, točno tako!« pravi Emil Tedeschi.

Najtrofejnejši slovenski košarkarski klub Olimpija je bil ustanovljen leta 1946 pod okriljem študentskega društva Svoboda, nato pa je večkrat spremenil ime. Med letoma 1948 in 1950 se je imenoval Enotnost, med letoma 1951 in 1957 AŠK, AŠK Olympia in AŠK Olimpija, od leta 1958 do 1963 KK Olimpija in od leta 1964 do 1976 Olimpija. K imenu so takrat začeli dodajati glavnega sponzorja – Brest (1976–1978), Iskra (1978–1982), Smelt (1984–1997), Union (1997–2017) in Petrol (2017–2019). Največji uspeh je klub dosegel v sezoni 1993/94, ko je v Lozani v finalu evropskega pokala ugnal španski Taugres in osvojil prvo in do danes edino evropsko lovoriko. V Evropi se je ljubljanski kolektiv izkazal še v sezoni 1996/97, ko se je prebil na zaključni turnir četverice evrolige v Rimu. V polfinalu je Olimpija klonila proti kasnejšemu prvaku Olympiakosu, na tekmi za tretje mesto pa ugnala francoski Asvel. Dres Olimpije so nosile takšne košarkarske legende, kot so Boris Kristančič, Ivo Daneu, Aljoša Žorga, Borut Bassin, Marko Milić, Vinko Jelovac, Peter Vilfan, Dušan Hauptman in Jure Zdovc, 15 igralcev, ki so nosili zeleno-beli dres, pa se je preizkusilo tudi v ligi NBA – Goran Dragić, Radoslav Nesterović, Beno Udrih, Šarunas Jasikevičius, Damjan Rudež, Marko Milić, Primož Brezec, Vladimir Stepania, Boštjan Nachbar, Jiri Welsch, Soumaila Samake, Radislav Čurčić, Danny Green, Aaron Baynes in tudi Luka Dončić.

Zgodovina Cedevite je precej krajša od Olimpijine in z manj tradicije, a je vseeno Tedeschiju v kratkem času uspelo doseči zavidljive rezultate. Leta 1991 je bil v Zagrebu ustanovljen KK Botinec, ki se mu je leta 1994 v imenu pridružil še sponzor Hiron. Po sezonah v nižjih ligah se je klub leta 2002 prebil v prvo hrvaško ligo, zgodbo o uspehu pa začel pisati leta 2005, ko se mu je pridružil Tedeschi z Adriatic Grupo in spremenil ime v KK Cedevita. V ligi ABA se je prvič preizkusil v sezoni 2009/10 in jo končal na sedmem mestu, že naslednjo sezono pa s tretjim mestom v Ulebovem pokalu dosegel gromozanski uspeh. Le sedem let po prihodu Tedeschija se je klub prvič prebil v evroligo (2012/13), nato pa v njej igral še v sezonah 2014/15 in 2015/16. A ko je v najelitnejše evropsko tekmovanje peljal le še naslov prvaka v ligi ABA, so Tedeschijeve sanje o rednem uvrščanju splahnele. Uvidel je, da v Zagrebu njegove želje ne bodo uresničene, zato se je odpravil v Ljubljano k prijatelju Tomažu Berločniku, kjer bo na krilih Olimpijine tradicije poizkusil v deželi evropskih prvakov.