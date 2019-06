Še skok v realni sektor. Včeraj zjutraj je odjeknila novica, da je Fiat Chrysler odstopil od ponudbe za združitev z Renaultom. Vzrok naj bi tičal v mečkanju Renaultove uprave, ki se nikakor ni mogla opredeliti do ponudbe. V ozadju naj bi bila francoska vlada, ki je zahteva odlog odločanja Renaultove uprave v tej zadevi. Francozom naj bi šlo v nos, da bi se delež države v združeni družbi skrčil na vsega 7,5 odstotka. Fiat Chrysler se je tudi tokrat držal vizije pokojnega predsednika uprave Marchionneja: »Bolje, da vstaneš in odideš, kot pa da obtičiš.« No, če pozorno beremo izjavo za javnost, vrat še niso dokončno zaloputnili.

V bančnem svetu pa je na obzorju že nova potencialna združitev. Tokrat sta v igri nemška Commerzbank in nizozemska ING Groep NV. Predstavniki nemškega in nizozemskega finančnega ministrstva naj bi se že maja dobili na to temo in poizvedovali o možni združitvi obeh bank. Eden od pogojev Nemcev naj bi bil, da bi imela združena banka sedež v Nemčiji. Delež nemške države v Commerzbank znaša 15,5 odstotka. Ne pozabimo, tudi italijanski Unicredit SpA je najel finančnega svetovalca za potencialni prevzem Commerzbank.