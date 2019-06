»Sodelovanje v lutkovnem krožku nam da ogromno izkušenj. Na odru moramo včasih tudi improvizirati, kar nam bo pomagalo, da bomo tudi v življenju, ko ne bomo vedeli, kaj narediti, morda lažje ubrali pravo pot,« pove devetošolka Kaja Rihtarič iz OŠ Kajetana Koviča Radenci. Kaja in njena vrstnica Nina Klemenčič sta del šolske lutkarske ekipe, ki se je izmed 81 ljubiteljskih lutkovnih predstav po vsej Sloveniji s svojo Nerodno Avguštino uvrstila med najboljših devet v državi in te dni nastopila na odru v Dolenjskih Toplicah.

Nekoliko več dela so imeli selektorji med mladimi gledališčniki, saj se je na razpis Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) prijavilo kar 270 otroških gledaliških ekip iz Slovenije in zamejstva. Skozi sito območnih in regijskih srečanj se jih je na državni nivo uvrstilo dvanajst, ki so se predstavile v novomeškem kulturnem centru Janeza Trdine.

Predstava je bolj pristna, če improvizirajo

»Ko imamo polno dvorano ljudi, jih moramo zabavati. Zdi se mi, da če improviziramo in se tudi sami na odru zabavamo, je predstava bolj doživeta in pristna, kot če bi govorili zgolj 'naučene' besede,« pravi devetošolka Nina.

Lutkovna ekipa iz Radencev se je med najboljše v državi uvrstila drugo leto zapored. Na njihovi šoli so lutke »doma« zadnjih šest, sedem let, pravi mentorica in likovna pedagoginja Renata Sporn in dodaja, da je med učenci za krožek vedno veliko zanimanja. Tako so v preteklih letih pripravljali tudi po dve predstavi hkrati. Poleg samega odnosa do kulture je izkušnja nastopanja neprecenljiva. »So tudi učenci, ki si nikoli ne bi mislili, da bodo kdaj stali na odru. Pri naši predstavi s senčnimi lutkami se lahko malo skrijejo, pa vendar s tem premagajo tremo in strah pred nastopanjem.«

»Neradi rečemo, da gre za tekmovanje, saj je predstave včasih težko primerjati med seboj,« dodaja Matjaž Šmalc, producent za gledališko in lutkovno dejavnost pri Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti. Gre bolj za prerez, izbor najprimernejših, pri čemer je kakovost še vedno prvo merilo, pravi. Zadnjih nekaj let pri lutkovnih predstavah izstopajo predvsem ekipe iz severovzhodne Slovenije. »V Sloveniji in zamejstvu je še vedno veliko mentorjev in mentoric, ki razumejo lutke in njihovo specifiko. Ker lutke niso preprosta stvar. Mentorji delajo z veliko znanja, predvsem pa z veliko srčnosti, požrtvovalnosti, pogosto ne v najboljših pogojih,« je dejal selektor lutkovnih predstav, dramaturg in likovni ustvarjalec Anže Virant.