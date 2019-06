»KPK tudi letos ugotavlja, da je zakonodajni okvir za njeno delovanje pomanjkljiv, zato ponovno pozivamo odločevalce k hitrejšemu sprejemu najbolj nujnih reform,« je, kot so sporočili iz TI Slovenia, poudaril generalni sekretar TI Slovenia Vid Tomić. Še vedno je skrb vzbujajoč trend padanja prijav, ki jih prejme KPK. V letu 2018 jih je prejela le 541, navajajo. Tako malo prijav je KPK nazadnje beležila leta 2007. »Zaupanje javnosti v KPK žal ostaja na zelo nizki ravni, to pa očitno vpliva tudi na izbirne postopke za zapolnitev prostega mesta v senatu. Obžalujemo, da zanimanja s strani strokovnjakov ni,« je še dodal Tomić.

Ocena stanja za leto 2018, objavljena hkrati z letnim poročilom, dodatno razkriva nekatera ključna področja, ki zahtevajo več pozornosti in napora. Sem po navedbah TI Slovenia zagotovo spadajo tveganja pri kadrovanju in porabi javnih sredstev, preprečevanje teh tveganj pa bi lahko bistveno vplivalo na zaupanje javnosti v državo in njene organe. »Žal se pri nekaterih najbolj odmevnih primerih še vedno srečujemo z delovanjem, ki vzbuja le dodatne dvome. Informacijski pooblaščenec je denimo ta teden ponovno odločil v korist TI Slovenia v primeru dostopanja do podatkov o porabi javnega denarja za nakup žičnate in panelne ograje. Odločba jasno potrjuje, da je skrivanje teh podatkov neupravičeno,« je še poudaril Tomić.

Na šibkost potrebnih varovalk za preprečevanje korupcije pri porabi javnih sredstev je v sredo v svojih priporočilih za Slovenijo opozorila tudi Evropska komisija, so še spomnili pri TI Slovenia.

Predsednik KPK Boris Štefanec je sicer v sredo ob predstavitvi poročila o delu za lani delovanje komisije ocenil kot dobro. Posebej je zadovoljen, da se ukvarjajo s vsebinskimi zadevami ter da jim je vodenje postopkov uspelo prilagoditi zahtevam upravnega sodišča. KPK je med drugim lani zabeležila rast lobističnih stikov, kar po navedbah Štefaneca nakazuje na uspešno delo KPK na področju ozaveščanja, da je treba prijaviti vse poskuse vplivanja na odločitve organov odločanja. Leta 2014 je bilo na primer prijavljenih 1118 lobističnih stikov, lani že 4861.