Sodišče je zaslišalo tudi direktorja celjskega podjetja Kravanja, ki je na tržnici pred desetimi leti postavljalo jekleno konstrukcijo, Jureta Kravanjo. Obravnava se bo nadaljevala 3. julija z zaslišanjem še preostalih delavcev omenjene celjske družbe, je danes za STA sporočila tožilka Ksenja Cizl.

Šesterica na čelu s prvoobtoženim Ernestom Pušnikom naj bi bila kriva za smrt dveh delavcev iz BiH, ki ju je pod seboj pokopala jeklena konstrukcija.

Do nesreče je prišlo julija 2009, ko so zaradi napačne montaže morali zamenjati nosilne stebre. Upravljavec avtodvigala je z verigo porušil jekleno konstrukcijo, ki je padla na 51- in 35-letnega delavca, ki se na tem območju ne bi smela zadrževati.

Zaradi hudih poškodb je 51-letnik umrl na kraju dogodka, mlajši pa je zaradi hudih poškodb še isti dan umrl v celjski bolnišnici.

Pušnik odgovornost vidi v izvajalcu konstrukcije

Kot je Pušnik dejal na aprilski obravnavi, je storil vse potrebno za varnost pri delu in odgovornost vidi v izvajalcu konstrukcije, družbi Kravanja, delno pa tudi pri varnostnem nadzoru delovišča.

Takrat je tudi dejal, da je bil odgovoren za rušenje starega objekta tržnice ter zemeljska, zidarska in tesarska dela, ni pa bil vodja gradbišča, kakor piše v obtožnici, saj za to nima niti ustrezne izobrazbe.

Glede na obsežnost in zapletenost primera utegne sojenje trajati več let. V primeru, da obtožene sodišče spozna za krive, pa jim grozi do osem let zapora.

Obtoženi na predobravnavnih narokih januarja in februarja letos krivde niso priznali. Vsem obtoženim je Cizlova v primeru priznanja krivde ponudila pogojno obsodbo. Med drugim tudi zato, ker je, kot je dejala sama, od dogodka minilo že toliko let in ker nekateri še nikoli niso bili kaznovani.