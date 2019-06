Rinne je v 200-članskem parlamentu dobil podporo 111 poslancev, 74 jih je bilo proti. 14 poslancev je bilo odstotnih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Malo sem utrujen, a zelo vesel,« je po izvolitvi izjavil Rinne in dodal, da se koalicija, ki jo sestavlja pet strank, veseli, da bo lahko začela delati. Levosredinsko koalicijo poleg socialdemokratov sestavljajo še Sredinska stranka, Zeleni, Levo zavezništvo in Švedska ljudska stranka.

Prejšnji premier Juha Sipilä, ki je po porazu na parlamentarnih volitvah 14. aprila odstopil s položaja vodje Sredinske stranke, ne bo prevzel nobenega ministrskega položaja in bo poslanec. Kljub porazu na volitvah si je Sredinska stranka zagotovila več pomembnih resorjev v novi vladi. Mika Lintila je postal finančni minister, obrambno ministrstvo pa vodi Antti Kaikkon.

Vodja Zelenih Pekka Haavisto je postal zunanji minister. 61-letnik je dvakrat kandidiral na predsedniških volitvah in obakrat izgubil proti sedanjemu predsedniku Sauliju Niinistöju. Poslanci so danes za predsednika parlamenta izvolili nekdanjega premierja in bivšega vodjo Sredinske stranke Mattija Vanhanena, ki je na položaju nasledil Anttija Rinneja. Finska bo sicer 1. julija od Romunije prevzela predsedovanje EU.