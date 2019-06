Brez sledu je pred dnevi iz arktičnega Murmanska na severovzhodu Rusije izginil 56 ton težak in 23 metrov dolg del železnega mostu, po katerem so čez reko Umbo nekoč vozili vlaki. Lokalni mediji so že prejšnji teden pisali o skrivnostnem izginotju mosta, za katerega naj bi bili odgovorni tatovi. Kdo so, kako in zakaj so izpeljali podvig ter kam so dele odpeljali, policisti v preiskavi še niso odkrili, najverjetneje pa gre za preprodajo odpadnega železa. Del mostu naj bi se sesul že pred nekaj tedni, a so mnogi prepričani, da se konstrukcija ni mogla sesuti sama. Nekaj dni kasneje so ruševine izginile iz vode. Policisti so škodo ocenili na okoli 8000 evrov. tak, agencije