Letalo je iz mesta Jorhat vzletelo v ponedeljek okrog pol enih popoldan po lokalnem času. Namenjeno je bilo v približno 205 kilometrov oddaljeno mesto Mechuka. Po tridesetih minutah poleta je posadka vzpostavila povezavo s kontrolo na letališču, kmalu zatem pa so z njimi izgubili vsakršen stik.

Včeraj zvečer so zaradi vremenskih razmer iskalne akcije sicer prekinili, so pa jih nadaljevali danes zjutraj. Letalski strokovnjak Geoffrey Thomas je pojasnil, da obstaja možnost, da je letalo strmoglavilo nekje v oddaljeni regiji, zaradi česar ga je izredno težko najti.

#IAF has intensified efforts to locate the missing AN-32. Despite challenges posed by vegetation, inhospitable terrain & poor weather,the search has been expanded.All leads from airborne sensors are being closely assessed and followed-up with search by aircraft & ground teams 1/2