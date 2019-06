Evropska agencija za okolje je pregledala 373 vzorcev vode iz 21 kopališč ob morju in 26 ob rekah in jezerih. »Vsa analizirana kopalna voda je v skladu z minimalnimi standardi po direktivi o kopalnih vodah in je torej klasificirana kot 'zadostna' ali bolje,« je v poročilu za Slovenijo navedla agencija.

Voda na slovenskih obalnih kopališčih, za katero sicer veljajo strožji standardi kot za celinske kopalne vode, je od leta 2009 na vseh analiziranih kopališčih ocenjena kot odlična (izjema je bilo leto 2011, ko je bilo eno kopališče ocenjeno kot dobro, ostala pa kot odlična). Nazadnje je bila voda na katerem od kopališč kot slaba ocenjena leta 2008.

Podobno je kakovost vode na kopališčih ob rekah in jezerih od leta 2010 ocenjena kot vsaj dobra ali zadostna, pri čemer je bila na okoli polovici kopališč odlična.