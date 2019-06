»Motiv dejanja so bile nekatere odločitve oškodovanca, ki jih je sprejel v okviru delovanja na položaju župana,« je danes razkril Andrej Kolbl, vodja kriminalistov Policijske uprave Maribor. Konkretno, katere so bile te odločitve, zaradi katerih naj bi 41-letni Mariborčan sprejel odločitev, da naj se poškoduje premoženje mariborskega župana Saše Arsenoviča, Kolbl ni razkril.

Po neuradnih informacijah je bil naročnik napada Robert R. v času županovanja Andreja Fištraveca bližnji sodelavec ključnih oseb iz mariborskega županstva. V preteklosti so ga slovenski kriminalisti že obravnavali v zvezi s premoženjskim deliktom, v tujini pa naj bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, povezanega s preprodajo prepovedanih drog. Pri tem velja še omeniti, da je osumljenčeva hči lani kandidirala za mariborsko mestno svetnico na listi Andreja Fištravca.

Ključna je bila objava posnetkov nadzornih kamer

»Uspešno smo sklenili predkazenski postopek v kriminalistični preiskavi dogodka, ki se je pripetil ob mariborski Gosposki ulici,« je zadovoljen Kolbl. Ključni preobrat v tej preiskavi je bila poteza policije, da je slaba dva meseca po napadu na restavracijo Rožmarin objavila posnetke varnostnih kamer, ki so ujele domnevna storilca. Ko sta se prepoznala na posnetkih, sta 21-letni Mariborčan in štiri leta mlajši mladoletnik odkorakala na Policijsko postajo I.

Tudi s pomočjo njunih pričevanj so kriminalisti zatem uspeli razvozlati ozadje napada. Po prepričanju policije sta bila mladeniča zgolj izvrševalca naročila, da naj namestita pirotehnično eksplozivno telo na stekleno fasado županove restavracije. Naročnik naj bi bil že omenjeni 41-letni Robert R., plačilo pa naj bi znašalo 300 evrov. Pirotehnični izdelek, s katerim sta nato razstrelila stekleno fasado Rožmarina, naj bi osumljencema izročil 48-letni moški.

Po neuradnih podatkih gre za razvpitega Mariborčana Danijela M., mojstra borilnih veščin, ki je bil pred leti obsojen zaradi zlorabe prostitucije, kasneje pa ga je policija obravnavala zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja.

Mladeniča sta naročilo opravila 28. marca zjutraj. Namestila in aktivirala sta pirotehnično sredstvo, ki ga je razneslo ob 2.38 uri, nakar sta pobegnila s kraja kaznivega dejanja.

Oba mladeniča so ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti, Roberta R. zaradi napeljevanja k temu kaznivemu dejanju, Danijel M. pa naj bi pomagal pri njegovi izvršitvi. Vsi vpleteni se pred očitki policije branijo s prostosti.

Poročali smo, da so pred obravnavanim incidentom neznanci poškodovali tudi okno in vrata županove gostilne Maribor, Arsenovič je tedaj razkril tudi to, da so mu neznanci poškodovali še vrata pred njegovim domom in ocenil, da so vsi dogodki zagotovo povezani. Kriminalistična preiskava za zdaj ni zbrala dokazov, ki bi potrjevali ta sum, je razkril Kolbl.