Na video posnetkih, ki so prišli v javnost, je videti sedem divjih svinj, kako hodijo po ulici blizu bencinske črpalke in prečkajo cesto pred avtomobilom, ki se je zaradi njih ustavil. Vidimo lahko tudi svinjo, ki teče mimo trgovine in nato čez cesto.

Srbski mediji domnevajo, da so se divje svinje v naselje zatekle pred naraslimi vodami, ki so posledica obilnega deževja v zadnjih dneh.