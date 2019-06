Ukrajinsko »mesto duhov« Pripjat, kjer je leta 1986 v jedrski elektrarni Černobil eksplodiral nuklearni reaktor, je v lanskem letu obiskalo približno 70 tisoč turistov, kot poroča Reuters. Odkar so pred mesecem dni na televiziji HBO pričeli predvajati mini serijo Chernobyl (Černobil), pa se je število rezervacij za obisk prizorišča nesreče povečalo za kar 40 odstotkov. Kot je pojasnil direktor turistične agencije SoloEast Sergej Ivančuk, so v njihovem podjetju v mesecu maju v primerjavi z majem lansko leto zabeležili 30-odstotno povečanje števila turistov. Število rezervacij za junij, julij in avgust pa se je povečalo za 40 odstotkov, je povedal za Reuters.

Tudi Jaroslav Jemelianenko, direktor agencije Chernobyl Tour, je povedal, da zaradi priljubljenosti serije pričakuje vsaj 30 ali 40-odstotno povečanje števila turistov. Njegovo podjetje ponuja poseben ogled lokacij, ki so prikazane v seriji, vključno z bunkerjem, kjer je bila sprejeta prvotna odločitev lokalnih uradnikov, da takojšnja evakuacija prebivalcev po eksploziji ni potrebna. Kot je prikazano v seriji, je ravno odločitev, da so z evakuacijo približno 335 tisoč prebivalcev mesta Pripjat počakali kar 36 ur po eksploziji, tista, ki je učinke nesreče še bolj poglobila. Turistom je obisk mesta Pripjat omogočen tudi v obliki dnevnega izleta iz ukrajinske prestolnice Kijev. Pot z avtobusom je dolga 120 kilometrov, na kar si obiskovalci lahko ogledajo spomenike žrtev nesreče, se sprehodijo po zapuščenem in zaraščenem mestu ter si privoščijo kosilo v edini restavraciji, ki danes obratuje v mestu. Povprečna cena za en obisk lokacije znaša približno 89 evrov.

Čeprav je nuklearni reaktor po eksploziji izpustil kar štiristokrat več radioaktivnega materiala kot atomska bomba v Hirošimi in čeprav so nivoji radioaktivnosti v mestu Pripjat danes še vedno višji od običajnih, je obisk območja za krajši čas varen. Območje 30 kilometrov okrog reaktorja, ki so ga po eksploziji označili za »cono odtujitve,« so za turiste odprli leta 2011, od leta 2016 pa naj bi se tja vrnilo tudi 187 domačinov. Kljub temu je delavcem, ki danes obnavljajo tamkajšnje sarkofage, delo na območju dovoljeno le pet ur dnevno za mesec dni, na kar si morajo vzeti 15-dnevni počitek zunaj območja.

Prvo epizodo serije o nesreči si je po poročanju Sky News v živo ogledalo dva milijona ljudi, izjemno pa je ocenjena tudi na portalu IMDb, kjer nosi oceno 9,7 od 10 in je na prvem mestu njihovega seznama trenutno najbolj priljubljenih filmov in serij.