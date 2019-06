Podjetja s Spiritom tudi prihodnje leto na mednarodne sejme v tujini

Predstavitve na mednarodnih sejmih so ena od učinkovitejših oblik promocije storitev in izdelkov podjetij pri prodoru na tuje trge. Glede na veliko zanimanje in zadovoljstvo podjetij v letošnjem in minulih letih bo Spirit Slovenija tudi v letu 2020 nadaljeval skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini.