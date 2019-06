Izpust toplogrednih plinov se je medtem med letoma 2010 in 2014 povečal za dvajset odstotkov, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navaja poročilo, ki so ga izdali ob svetovnem dnevu varstva okolja.

Ob tem je bil napredek med letoma 2018 in 2019 pri obnovljivih virih slab. Termoelektrarne na zemeljski plin delujejo zgolj na 24 odstotkih zmogljivosti, hidroelektrarne pa na 19 odstotkih. Prejšnji mesec so v Indiji imeli 280.000 električnih avtomobilov, cilj pa je, da bi jih bilo do leta 2020 od 15 do 16 milijonov.

Ta južnoazijska država je ob tem med letoma 2009 in 2017 zabeležila 56-odstotno rast v številu industrijskih obratov, ki proizvajajo nevarne odpadke. Število obratov, ki močno onesnažujejo okolje, pa se je med letoma 2011 in 2018 povečalo za 136 odstotkov.

Indijske oblasti se tako še naprej neuspešno soočajo z okoljskimi vprašanji, podnebnim spremembam pa je bilo malo pozornosti namenjene tudi v kampanji pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami, na katerih je znova slavil dosedanji premier Narendra Modi.

Ob svetovnem dnevu varstva okolja, ki je bil v sredo, je ljudi pozval, naj živijo v sožitju z naravo. »Na dan okolja si moramo vsi vzeti nekaj časa za premislek o tem, kaj lahko storimo, da bo naš planet čistejši in bolj zelen,« je dodal po poročanju AFP.