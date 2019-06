»Prišlo je do prerivanja med angleškimi in portugalskimi navijači, po zraku so letele steklenice, zato je policija morala posredovati,« je dejal predstavnik portugalske policije Alexandre Coimbra za francosko agencijo AFP.

»Angleški navijači so se nato spravili še na policiste, ki so dva od njih aretirali, enega pa popisali,« je še dodal.

Videoposnetki na družbenih omrežjih kažejo policiste v popolni opravi s ščiti, kako skušajo ločiti med seboj sprte navijače v navijaški coni v Portu, lokalno prebivalstvo pa jim ob tem glasno ploska.

Portugalska se je uvrstila v nedeljski finale lige narodov po zmagi s 3:1 nad Švico. Drugi finalist bo znan po današnji tekmi Anglija – Nizozemska v Guimaraesu.