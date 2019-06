Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. V petek bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno, v soboto popoldne in zvečer bodo predvsem v severovzhodni Sloveniji možne posamezne plohe ali nevihte. V soboto popoldne bo v severovzhodni Sloveniji prehodno zapihal severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, popoldne lahko v krajih zahodno in severno od nas nastane kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter, ob Jadranu povečini šibak jugo. V petek bo pretežno jasno, pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Vremensko najbolj občutljivi bodo imeli manjše vremensko pogojene težave, najpogosteje se bodo pojavljale ob razvoju neviht. Pogostejši bodo tudi glavoboli.