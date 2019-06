Na klopi, kjer je Neymar skrušeno obsedel in si glavo pokril z rokama, so mu zdravniki oskrbeli desni gleženj z ledom. Iz tabora brazilske reprezentance so medtem že sporočili, da je poškodba nogometaša Paris Saint-Germaina težje narave, zaradi česar bo moral izpustiti prihajajoče južnoameriško prvenstvo, ki ga letos gosti prav Brazilija.

»Glede na resnost in naravo poškodbe, ki jo je utrpel Neymar, do začetka južnoameriškega prvenstva ne bo nared, niti ne bo imel dovolj časa za okrevanje,« je danes sporočila brazilska nogometna zveza. Njegova zamenjava bo znana v naslednjih dneh, so ob tem še sporočili iz brazilskega tabora.