Sedemindvajsetletni Leonard je bil v Kaliforniji s 30 točkami in sedmimi skoki najuspešnejši v vrstah gostov iz Kanade. Kyle Lowry je k zmagi dodal 23 točk in devet podaj, Danny Green in Pascal Siakam pa vsak po 18 točk.

Pri bojevnikih, ki se borijo tudi s poškodbami v moštvu, je s 47 točkami, osmimi skoki in sedmimi podajami blestel Stephen Curry. A prvi zvezdnik Golden Stata tudi z osebnim rekordom končnice ni mogel popeljati svoje ekipe, v kateri zaradi poškodb manjkata Klay Thompson in Kevin Durant, do zmage.

Dvoboj finala se bo nadaljeval s četrto tekmo, ki je na sporedu v petek prav tako v Oaklandu.