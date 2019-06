Prvi potnik v 2. slovensko nogometno ligo se zdi odločen, na drugega bo še treba počakati. Koper je sinoči na prvi kvalifikacijski tekmi s kar 4:0 ugnal Grad, medtem ko je Dravograd z 2:1 porazil Bled.

Na koprski Bonifiki sta se na prvi kvalifikacijski tekmi za popolnitev 2. lige pomerila prvak 3. lige zahod Koper in Grad, ki je prvak vzhodne skupine. Dvoboj se je za Koprčane začel sanjsko, saj so že prvi napad kronali z vodilnim zadetkom, ko je branilec gostov Bernjak žogo preusmeril v lastno mrežo. Ko pa so v naslednjih napadih Koprčani zgrešili nekaj idealnih priložnosti za povišanje vodstva, se je zdelo, da bi lahko tretjeligaška ekipa s prvoligaškim proračunom imela težave proti amaterjem z Goričkega. Tudi po prvi enajstmetrovki, ki jo je realiziral agilni Baša, še ni kazalo na občutno prednost. Šele po drugi v drugem polčasu se je razlika med ekipama pokazala tudi na semaforju, ob končnih 4:0 pa se vendarle zdi, da bo nedeljska povratna tekma zgolj formalnost.

V Dravogradu so obračun bolje začeli Korošci, ki so po vsega 16 minutah povedli, ko je Alana Halilovića s prostega strela premagal Peter Koglenik. Dobrih 1100 gledalcev v nadaljevanju polčasa več ni videlo zadetkov, zato pa je bilo toliko zanimivejše nadaljevanje. V 66. minuti je gostom uspelo rezultat izenačiti, ko je mrežo Korošcev zatresel kapetan Ladislav Stanko. A Korošci so kaj hitro ponovno strnili svoje vrste ter le dve minuti zatem ponovno povedli, ko je za novo vodstvo zadel Evans Adamako. Korošci so minimalno prednost zadržali vse do konca tekme ter si tako pred povratno tekmo, ki bo v nedeljo na Bledu, priigrali minimalno prednost.

Koper – Grad 4:0 (2:0) Strelci: 1:0 Bernjak (1/ag), 2:0 Baša (37/11-m), 3:0 Baša (77/11-m), 4:0 Tomič (78). Stadion Bonifika, gledalcev 900, sodnik: Žnidaršič 6,5, rumeni karton: Celec. Koper: Bužan -, Hadžić 6, Opara 6, Cerovec 6 (od 68. Gajšek 5,5), Guberac 6, Vrdoljak 6, Badžim 6, Glavaš 6, Baša 7, Tomić 6,5 (od 86. Andjelić -), Štromajer 6,5 (od 60. Šačer -), trener: Srebrnič 6,5. Grad: Milkovič 5, Žnidarič 5, Celec 5,5, Poredoš 5 (od 87. To. Marič -), Belna 5,5, Stosić 6, Kolmanko 5,5 (od 90. Ta. Marič -), Potočnik 5,5, Fujs 5, Gašperšič 5 (od 82. Seršen -), Bernjak 4,5, trener: Črnko 5,5. Igralec tekme: Edi Baša (Koper).