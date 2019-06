Vnema v taboru slovenske reprezentance pred jutrišnjo kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo z Avstrijo v Celovcu je izjemna. Strokovni štab pride na igrišče uro pred začetkom treninga, zadnji igralci pa vsaj pol ure. V čakanju, da Kek prvič zapiska s piščalko, nato kot otroci pred blokom uživajo, ko se zabavajo v vragolijah, ki jih počnejo z žogo. Selektor Matjaž Kek je vsako uro, ko je tekma bližje, bolj resen. Včerajšnji motivacijsko pedagoški govor igralcem, ki so bili okrog njega zbrani na sredini igrišča, je trajal kar pet minut. Trening, ki je bil po popoldanski nevihti, ki so jo igralci prespali med počitkom, je prvič zaprl za javnost. Predstavniki štirih medijskih hiš smo lahko spremljali le uvodnih 20 minut, ki so bile namenjene ogrevanju.

Po tem, kar smo videli, je devet dresov za jutrišnjo tekmo že razdeljenih. V golu bo Jan Oblak, v obrambi Petar Stojanović, Miha Mevlja, Aljaž Struna in Bojan Jokić. Največ dilem je v zvezni vrsti, kjer naj bi igrali Jasmin Kurtić, Miha Zajc in Josip Iličić. Ker je Rene Krhin zaradi poškodbe izpadel iz vseh kombinacij, sta kandidata za drugega defenzivnega vezista Jaka Bijol in Denis Popović. Glede Benjamina Verbiča, ki je šele okreval po operaciji gležnja, Kek še koleba, sicer je v pripravljenosti Domen Črnigoj. Vodja napada bo Andraž Šporar.

Avstrijci največ pozornosti namenjajo prvemu zvezdniku slovenske vrste Janu Oblaku, ki je bil že četrtič zapored izbran za najboljšega vratarja španske lige. Na 37 tekmah je prejel le 27 golov in 20-krat mrežo ohranil nedotaknjeno. »Na pripravah gre vse po načrtih. V nasprotju z marcem smo tokrat skupaj več dni, zato smo lahko nekatere segmente igre bolje uigrali. Vsi smo pozitivno naravnani,« je povedal 26-letni Jan Oblak. Pravi, da je že pripravljen na največji nevarnosti v avstrijski vrsti Aranutovića in Alabo. A soigralce opozarja, da se morajo predvsem osredotočiti na svojo igro. »Če bomo dobro zaprli prostor na igrišču, ne bo veliko nevarnosti za slovenski gol,« je mimogrede podelil enega izmed nasvetov. Zadnjo tekmo španskega prvenstva je zaradi poškodbe mečne mišice preventivno izpustil, da se ne bi poslabšala in bi moral odpovedati dve zelo pomembni reprezentančni tekmi z Avstrijo in Latvijo.

Pravi, da je uvrstitev Atletica Madrid na drugo mesto lep uspeh, saj je klub tako uvrščen pred enega izmed velikanov, kot sta Real in Barcelona. »Vsi si želimo osvajati lovorike, a to ni vedno mogoče. Letos nam je to uspelo na začetku v superpokalu. Na koncu se ni izšlo tako, kot smo želeli, saj smo imeli veliko težav s poškodbami na ključnih tekmah. Barcelona je zasluženo prvak, mi smo zasluženo drugi. Treba je gledati naprej,« se je razgovoril Škofjeločan.

Pogodbo z Atleticom je podaljšal do leta 2022 za letno plačo deset milijonov evrov. »Podaljšanje ne pomeni veliko. Dokler bodo moje in ambicije kluba enake, bom v Atleticu. V zadnjem času je odšlo veliko igralcev, zato je morda navzven videti, da se vse spreminja, da ambicije niso več enake. Verjamem, da bo klub naredil vse, da pripelje kakovostne igralce in se bomo v naslednji sezoni znova bojevali za največje lovorike. Pri podaljšanju pogodbe smo govorili tudi o prihodnosti in ambicijah. Ne dvomim, da bo vse tako, kot smo se pogovarjali. Verjamem, da bo ekipa močna in se bomo bojevali za velike stvari,« je pojasnjeval Oblak. Dvomi, da bo njegov dober prijatelj Griezmann ostal v klubu. »Sam se bo odločil, ali bo šel v Francijo ali Anglijo. Če bo ostal v Španiji, si ne želim, da bo igral proti meni. A tudi to ne bo težava, ker z veseljem igram proti najboljšim nogometašem na svetu. To so izzivi, s katerimi se z veseljem spoprimem,« je končal Oblak.