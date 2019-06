Na državni zdravstveni zavarovalnici za težave kajpak vedo. Zato so šparovno, a vendarle, predlagali še četrto plačano plenico. Da bi lahko predlog uresničili, po pravilih potrebujejo strokovno utemeljitev. Nekoga torej, ki bo kredibilno dokazal, da bolan, star, dementen, inkontinenten... človek ne lula in kaka po razporedu, ki ga zjutraj domski birokrat obesi na oglasno tablo, in da bi se s četrto plenico Slovenija približala standardom domske oskrbe v razvitejših državah.

Januarja letos so zato na ZZZS sklicali sestanek in nanj med drugim povabili tudi družinske zdravnike, ginekologe, urologe. Iz zapisnika, ki so si ga pridobili Siolovi novinarji, je črno na belem razvidno, da so odločujoči zdravniki predlog zavrnili. Smrad do njih pač ne seže, v iztrebkih pa tudi še niso ležali. Predstavnik odbora za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici je dal jasno vedeti, da plenice »ob stanju v družinskem zdravstvu ne morejo biti prioriteta«, denar za nove družinske zdravnike je potrebnejši. Za njihove višje plače, je rekel, sicer bodo odhajali v tujino, pa za nove zaposlitve in nove aparature na klinikah... Polulani in pokakani starčki naj crknejo v lastnem smradu, tako ali tako predolgo živijo. No ja, tega zadnjega ni rekel.

Za zdravnike, kot je v Objektivu opozoril dr. Dušan Keber, ne velja, da se morajo v konfliktu interesov izločiti. Njihovo mnenje je vselej samo in zgolj strokovno, čeprav se brez daljnogleda vidi, da ne tako redko le branijo svoje partikularne interese. Recimo, ko (so)odločajo, katere (zobo)zdravstvene storitve naj postanejo za zavarovance brezplačne. Manj javnega denarja za brezplačne storitve pomeni pač več denarja za zasebno prakso. Poleg tega lahko upravičeno računajo, da jim ob zdravniških plačah in pokojninah, ko pride čas, v domu ne bo pretežko doplačati toliko, da bodo imeli suho rit, kvalitetno hrano in negovalca, ki jih bo nepokretne redno obračal, hranil in jim dajal piti, še preden se jim bo začel jezik lepiti na nebo.

Vsi te sreče nimajo. Kot so nedavno opozorili nevladniki – društvo Srebrna nit –, se razmere v slovenskih domovih za ostarele radikalno slabšajo. V nekaterih, smo brali pred dnevi, nepokretnih stanovalcev več dni ne posedejo, zato jim telo rado zacveti – v ranah preležanin. Drugje so starostniki dehidrirani, kot se strokovno reče žejnim, ali celo lačni, ker ni dovolj osebja, ki bi jih hranilo. Kaj šele osebja, ki bi jih potrpežljivo hranilo, jih po hranjenju umilo, morda tudi preobleklo, jim naklonilo pogovor, se nasmejalo z njimi. Ne bi presenetilo, če jim bodo nekoč poleg dodatnih plenic, striženja nohtov ali obuvanja nogavic zaračunali tudi nasmeh. Recimo po deset centov za jutranjega in petdeset za večernega.

Vse kaže, da postaja osnovni standard človeškega dostojanstva v domovih za starejše luksuz. Morda bomo morali biti zadovoljni s prosto posteljo in plastično rjuho, ki nam jo bodo trikrat na dan obrisali in razkužili. Elite bodo seveda poskrbele zase, tudi srednji razred bo nekako zvozil s pomočjo socialnih mrež. Le za revne, ki se po upokojitvi namnožijo – pod prag revščine zdrsne skoraj vsak drugi upokojenec – bo zmanjkalo denarja za četrto plenico, drugi čaj, prvega specialista...

Pretiravam? Zakon o dolgotrajni oskrbi nastaja dolgih dvajset let. Prav vsaka vlada doslej ga je obljubila. Tudi Šarčeva. Bojda ga že delajo, nared naj bi bil do novembra; koalicijski poslanci enoglasno zagotavljajo, da tako ne gre več naprej. A ko je Levica nedavno predlagala nekaj premostitvenih ukrepov, ki bi olajšali stisko, je pristojni državnozborski odbor mirno rekel ne. Raje bodo počakali na zakon o dolgotrajni oskrbi. Pa naj smrdi, če ne gre drugače. Imajo pač dobre želodce.

Če smo pripravljeni ignorirati stiske dedkov in babic, očetov in mam, je jasno, da bodo še krajšo potegnile osebe z ovirami. Aprila lani je odbor Združenih narodov za pravice oseb z ovirami ocenil, kako Slovenija deset let po ratifikaciji uresničuje konvencijo ZN o pravicah oseb z ovirami. Ugotovili so, da še vedno nismo ne zakonodaje ne programov uskladili z zahtevami konvencije. Med drugim so zapisali, da do hendikepiranih, med njimi so tudi starejši, ohranjamo medicinski pristop in »model miloščine«. Da torej gledamo nanje kot na ubožčke, ki potrebujejo naše usmiljenje, ne pa ljudi, ki jim gredo podpisane in ratificirane pravice. Recimo pravica do bivanja v skupnosti, do ustrezno usposobljenega osebja, do izbire sostanovalca in, nenazadnje, pravica, da so slišani.

Dr. Ignacij Voje, ugledni slovenski zgodovinar, tudi pri 93 letih čilega uma, je pred dnevi napovedal proteste na Prešernovem trgu, če odgovorni ne bodo ustrezno ukrepali. Morda pa bi prav to zaleglo: procesija devetdesetletnikov s hojicami, v vozičkih in na posteljah, s košarami za miloščino in transparenti namesto infuzij, na njih pa bi pisalo: »Ste si tako predstavljali zadnjo postajo svojega življenja?«