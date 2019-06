Trump je pred dnevi zagrozil z uvedbo petodstotnih carin na uvoz iz Mehike, kar bi do jeseni zvišal do 25 odstotkov, če Mehika ne bo ustavila nezakonitega priseljevanja v ZDA. Mehika je zaradi Trumpovih pritiskov začela ustavljati, zadrževati in izganjati nazaj domov večje število migrantov iz Srednje Amerike še pred grožnjo s carinami, ki je neprijetno presenetila tudi Trumpove republikance.

Medtem ko se je predsednik ZDA v Londonu norčeval iz demokratskega senatorja Chucka Schumerja iz New Yorka, ko je ta izrazil mnenje, da predsednik spet grozi v prazno, da spremeni temo, so republikanski senatorji v torek Trumpu poslali sporočilo, naj neha ali pa bodo podprli zakon, ki mu bo onemogočil samovoljno uvajanje carin.

Mehiška vlada je Trumpove grožnje vzela resno in je poslala v Washington na pogovore močno delegacijo, ki Američanom razlaga kaj vse dela proti nezakonitemu priseljevanju v ZDA in skuša doseči dogovor, ki bo preprečil uvedbo carin. Delegacija se danes sestaja s podpredsednikom ZDA Mikom Penceom.

Trump je zavrnil Schumerjevo obtožbo, da ni resen s carinami in vztraja, da bodo uvedene v ponedeljek. Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador pa je izrazil upanje, da carin ne bo, ker se bodo pogovori v Washingtonu uspešno sklenili. Takšno mnenje je izrazil tudi republikanski senator iz Iowe Chuck Grassley. Senator meni, da lahko dogovor razglasijo že v četrtek zvečer.

Mehičani so v Washington prineslo statistiko, ki kaže, da letos na dan aretirajo dvakrat več migrantov iz držav Srednje Amerike kot lani, čeprav bi Lopez Obrador raje videl tudi ukrepe, ki bodo dejansko pomagali. Mehičani se manj selijo v ZDA kot nekoč zaradi gospodarskega napredka in izboljšanja življenjskega standarda doma, kar je zasluga sporazuma o prosti trgovini Severne Amerike (Nafta).

Trump je ta sporazum označil za veliko katastrofo in izsilil pogajanja, ki so prinesla nekaj kozmetičnih popravkov in razglasil nov imeniten sporazum z novo kratico USMCA. Kanadčani in Mehičani so igro sprejeli, carine pa sedaj ogrožajo ratifikacijo USMCA ne le v Mehiki, temveč tudi v ZDA.

Lopez Obrador predlaga, da bi našli podobno rešitev za gospodarski napredek držav Srednje Amerike, kar je edini način, da bodo ljudje ostali doma. Trump je zaradi rasti števila migrantov raje zmanjšal ali ukinil pomoč državam, kot so Gvatemala, Salvador in Honduras.