delavcev bodo v prihodnjih šestih mesecih potrebovali delodajalci, deloma zaradi nadomeščanja, deloma pa zaradi širitve dejavnosti. V prihodnjega pol leta naj bi se odprlo približno 17.300 novih delovnih mest.

Največ delavcev bodo po napovedih delodajalcev potrebovali v gradbeništvu in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, ki vključujejo tudi agencijsko delo, ter v poslovanju z nepremičninami. Iskali bodo predvsem voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, zidarje, varilce, prodajalce in elektroinštalaterje.