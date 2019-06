Špageti a la puttanesca

Sestavine

Potrebujemo 500 g špagetov, 600 g vloženih pelatov ali koščkov paradižnika, jed lahko pripravimo tudi s svežimi češnjevimi paradižniki, 120 g izkoščičenih črnih (ali zelenih) oljk, 100 g kaper iz slanice, 12 sardelnih filetov ali 20 filetov inčunov, ekstra deviško oljčno olje, 60 g parmezana, morsko sol, sveže zmlet črni poper ali (še bolje) zdrobljen čili po okusu, 8 strokov česna, 4 žlice sesekljanega peteršilja, sveže nariban parmezan.

priprava

Sardelne ali inčunove filete sesekljamo, česen narežemo na tanke lističe, kapre dobro odcedimo. Paradižnik (če uporabimo pelate) skupaj z omako zlijemo v skledo in zdrobimo med prsti. Če uporabimo češnjeve paradižnike, jih le operemo in razpolovimo oziroma narežemo na rezine. V globlji ponvi pristavimo šest žlic olja, česen, sardelne filete in zdrobljen čili. Vse skupaj zelo počasi pražimo nekaj minut, da česen blago porumeni. Oljke narežemo na tanjše rezine in jih skupaj s kaprami stresemo v ponev. Dobro premešamo in dodamo paradižnik. Blago posolimo, pristavimo in ko zavre, počasi kuhamo nekaj minut, da se omaka zgosti. Špagete po navodilih na embalaži skuhamo na zob, odcedimo in stresemo na omako v ponvi. Dodamo čili oziroma poper, sesekljan peteršilj in nariban parmezan. Vse skupaj nežno, a dobro premešamo in odstavimo. Že želimo, lahko jed poboljšamo z nekaj brizgi zares kakovostnega polnovrednega oljčnega olja ter ponudimo s solato in dodatnim parmezanom.