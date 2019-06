Slamnikarski muzej, ki deluje pod okriljem Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, v sodelovanju z občino Domžale in JSKD OI Domžale v soboto organizira tradicionalni, že 7. slamnikarski sejem. »Naša želja je, da sejem postane tradicionalna prireditev kot obuditev spomina na dediščino slamnikarstva, ki je desetletja zaznamovalo mesto Domžale in okolico,« poudarjajo organizatorji. Tudi letošnji sejem bo tematski – slama in vse, kar iz nje naredimo, seveda pa v prvi vrsti znova tudi slamniki in prikaz pletenja kit iz slame. Poleg predstavitve slamnikarstva in slamnatih izdelkov domačih in tujih razstavljalcev iz Hrvaške, Srbije in Nizozemske so pri izboru predstavljenih slamnikarjev nadaljevali z vsebinsko nadgradnjo eko izdelkov in izdelkov iz naravnih materialov z demonstratorji različnih slovenskih rokodelskih spretnosti.

Ker je slamnikarski sejem še zlasti otrokom in družinam prijazna prireditev, so za otroke uredili atraktiven labirintu iz slamnatih bal. Slamnikarski muzej Domžale bo na prireditvi Privoščite si nov slamnik predstavil pletenje kit in šivanje slamnikov, pripravlja pa tudi voden ogled po slamnikarski tematski poti. av