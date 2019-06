Združitev košarkarskih klubov Petrola Olimpije in Cedevite še naprej močno odmeva. Z mešanimi občutki so potezo Tomaža Berločnika in Emila Tedeschija sprejeli tako slovenski ljubitelji košarke kot tudi strokovnjaki in košarkarski delavci. A vseeno se zdi, da prevladujejo pozitivni občutki. Tako slovenska košarkarska legenda Peter Vilfan kot nekdanji direktor Olimpije Janez Rajgelj menita, da je lahko Cedevita Olimpija uspešna zgodba. Precej manj so, razumljivo, zadovoljni na Hrvaškem.

Vilfan: Treba je zaščititi integriteto vseh vpletenih

Ena od tistih legend slovenske košarke, ki o vseh zadevah govori brez dlake na jeziku, je Peter Vilfan. 61-letni Mariborčan ustanovitev Cedevite Olimpije pozdravlja, motijo ga vzporednice z Modul Groupom, saj pravi, da ni nobene primerjave. »Za Modul Group ob njegovem prihodu leta 2005 nihče sploh vedel ni, kaj je. Za tokratnim projektom pa stoji Atlantic Grupa, izjemno podjetje z okoli 6000 zaposlenimi, številnimi vrhunskimi blagovnimi znamkami, med drugim tudi slovenskimi, ki jih zelo uspešno tržijo po celotni Evropi. In s predsednikom Emilom Tedeschijem, ki je velik človek in poslovnež ter, kot kaže, tudi zaljubljenec v košarko. Torej tu primerjave odpadejo. Strinjam se z njegovo trditvijo, da je to avantgarda, nekaj novega. Toda nekaj novega si povprečnež ne more izmisliti, če si že, ne more tega izpeljati. Tedeschi in Tomaž Berločnik s podporo upravnega odpora v to zgodbo verjameta, kar je sila pomembno,« pravi Peter Vilfan in dodaja, da bo pravo oceno prinesel čas. »Torej ko bomo videli, kako bo združitev uspela, kakšna bo ekipa, rezultati in kam se bo klub uvrščal. Takrat bo čas za veliko oceno. Treba se je zavedati, da Olimpija nikoli ni bila v slabši situaciji v vsej svoji zgodovini. Izpadla je iz lige ABA, prišla do samo ene zmage v Fibini ligi prvakov ter ostala brez domače lovorike. Tu gre za vrhunski šport in vrhunsko košarko. Vrhunski šport pa je postal biznis. Če se klubu, kot je Olimpija, uspe povezati z vrhunskim biznisom, potem je to že določena garancija za uspeh v prihodnosti.«

Vilfan se v prihajajoče kadrovske poteze novega kluba ne bi želel spuščati (bojda je glavni kandidat za športnega direktorja Sani Bečirović), je pa vzel v bran trenerja Olimpije Jureta Zdovca, za katerega, kot kaže, v novi zgodbi ne bo prostora. »On ni bil tisti, ki je poklical Olimpijo. Njega so poklicali, mu dali v roke ekipo, kakršna je bila, svojo nalogo pa je opravil zelo dobro. Več se iz tega ni dalo narediti. Imel je zagotovila, da bo lahko ekipo sestavil po svojih željah in jo vodil vsaj dve leti. Zdaj je to pod vprašajem. Po eni strani razumljivo, saj prihaja novo vodstvo, nov klub, novo razmišljanje. Pomembno je, da se v tem združevanju zaščiti integriteta vseh vpletenih, torej tudi Jureta Zdovca. Rešitve in dogovori morajo biti narejeni na visoki ravni, korektno in profesionalno.«