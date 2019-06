V družbi BTC, ki je pri projektu prenove nekdanjega letališča v Mostah zasebna partnerica ljubljanske mestne občine, so uresničili svojo napoved, da bodo objekte obnovili do letošnje pomladi. Stavbe ob Letališki cesti namreč že kažejo končno podobo. V nekdanji letališki stavbi je tako konec maja vrata odprla kavarna Cacao, uredili so otroška igrala ob kontrolnem stolpu, v slednjem pa je prostor dobil manjši muzej o zgodovini letalstva.

Muzej, pravzaprav razstavo o starem ljubljanskem letališču, so v prvem nadstropju uredili v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljana (MGML). »V uvodu prikazuje zgodnje dogajanje v zvezi z letalstvom v Ljubljani, sicer pa obravnava naprezanja za vzpostavitev letališča v Ljubljani v času med vojnama in nato nekatera dogajanja na letališču do njegove ukinitve,« je o razstavi povedal kustos iz MGML Blaž Vurnik.

Od propadajočega spomenika do obnove

Letališče v Mostah, ki je najprej kot civilno, nato pa kot športno letališče delovalo med letoma 1933 in 1979, je bilo tri desetletja osrednje slovensko letališče. Odprli so ga 20. avgusta 1933 z velikim letalskim mitingom, prve potnike pa je letalo iz Ljubljane v Zagreb prepeljalo dan pozneje. Ker je sčasoma postalo premajhno, so se leta 1963 potniška letala postopoma umaknila na Brnik, v Mostah pa so pristajala in vzletala le še športna letala. A tudi ta so se morala leta 1979 umakniti zaradi gradnje industrijske cone in širitve mesta.

Stavbe nekdanjega letališča so leta 2011 zaščitili kot kulturni spomenik lokalnega pomena, na občini pa so se obnove že takrat propadajočih objektov resneje lotili tri leta kasneje, ko so jeseni 2014 prvič objavili razpis, s katerim so iskali zasebnega partnerja v projektu. Na razpis se takrat ni prijavil nihče, in šele, ko so marca 2016 razpis ponovili z nekoliko spremenjenimi pogoji, se je nanj kot edini kandidat prijavila družba BTC. Pogodbo sta BTC in občina podpisali aprila 2017, s prenovo pa so delavci nato začeli lani.