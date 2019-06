Družinske vozovnice

Nihalka na Veliko planino, ki omogoča ekološki, hiter in varen način prevoza, vozi že od leta 1964. Vožnja traja le pet minut, pot do pastirske vasi pa lahko potniki nadaljujejo peš ali s sedežnico, ki jih pripelje na vrh Velike planine. V družbi ponujajo družinam ugodnejše povratne družinske vozovnice za nihalko in sedežnico, ki dva odrasla in največ štiri otroke od 6. do 14. leta stanejo 40 evrov.