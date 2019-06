»Krivde ne priznavam,« je danes na predobravnavnem naroku na okrožnem sodišču v Novem mestu dejal 27-letni Metličan Antonio Budački, ki so ga z vklenjenimi nogami iz ljubljanskega pripora pripeljali pred sodnico Mojco Hode. Obtožnica ga bremeni več kaznivih dejanj, med drugim povzročitve splošne nevarnosti, ko naj bi 20. januarja letos v Podzemlju zažgal avtomobil soproge enega od metliških policistov, in maščevanja uradni osebi. Osumljenega so policisti prijeli nekaj ur po požigu. Glavna obravnava z zaslišanjem številnih prič se bo začela sredi julija.

Da ga ni bilo tam…

Zagovornik obtoženega Gorazd Fišer je med drugim predlagal, da sodišče na glavni obravnavi zasliši strokovnjaka z nacionalnega forenzičnega laboratorija Tomaža Gostiča, ki je analiziral zavarovane sledi, na katere se opira obtožnica, pa tožilstvo njegovega zaslišanja ni predlagalo. Na podlagi zaslišanja se bo obramba nato odločila, ali bo predlagala še postavitev izvedenca kemijske stroke, ki bi analiziral najdene sledi in jih primerjal s tistimi, ki so jih odvzeli obtožencu. »Povedal bo, ali je obtoženca sploh mogoče povezati z očitanimi kaznivimi dejanji,« je dejal Fišer.

Obramba predlaga tudi zaslišanje podnajemnika v obtoženčevem stanovanju Ferenca F., ki naj bi tistega večera Budačkega srečal doma, v obtoženčev prid naj bi pričale tudi tri priče, ki naj bi ga tistega večera videle v diskoteki. Svoje naj bi na sodišču povedali tudi policisti, ki so takrat delovali na območju.

Zagovornik Fišer je za Budačkega, ki je v priporu že skoraj pol leta, predlagal zamenjavo pripora s hišnim priporom, čemur pa je tožilstvo odločno nasprotovalo in je pričakovati, da bo podobno stališče zavzela tudi sodnica. Tožilka Karla Nahtigal je med drugim spomnila, da je bil tak predlog že podan, pa ga je višje sodišče zavrnilo in presodilo, da je pripor sorazmeren s težo kaznivih dejanj ter potreben za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja.

Mladenič ima za seboj že precej »grehov« in debelo kazensko kartoteko. Med drugim je leta 2011 vrgel molotovko pred metliško policijsko postajo, še pred tem dogodkom pa so ga policisti večkrat obravnavali zaradi nasilja, povzročitve splošne nevarnosti, napada na uradno osebo ter številnih kršitev javnega reda in miru. Leta 2015 je bil vpleten tudi v gostilniški pretep, v katerem so bili trije gostje poškodovani.