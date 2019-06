»Nočem biti rasistka, ampak prejšnji najemnik hiše, pakistanski beg, je bil gospod par excellence. In tudi stanovanje je za seboj pustil par excellence. Vse je bilo super, super, super. Za vsako sliko posebej me je vprašal, ali jo lahko obesi na steno… Ne pa ta, ta je bil, takole bom rekla, pa naj me toži – čisti klošar!« je danes na sodišču Zagrebčanka Vesna Škerlep vsa razrvrana govorila o nekdanjem slovenskem veleposlaniku na Hrvaškem Boštjanu Kovačiču.

Zaslišali so jo v zvezi s tožbo, ki jo je država vložila proti Kovačiču zaradi škode, ki naj bi jo med letoma 1998 in 2002 povzročil v prostorih rezidence na zagrebškem Pantovčaku. Lastnici Škerlepovi je naša država že pred leti plačala 65.000 evrov odškodnine, zdaj pa želi državno odvetništvo ta denar izterjati od Kovačiča. Prvostopenjsko in višje sodišče sta dali prav državi, vrhovno pa je sodbi razveljavilo in odredilo novo sojenje.

Iz hladilnika lezli črvi Škerlepova je razložila, da je po odhodu pakistanskega ambasadorja vilo dala v najem Kovačiču, čeprav tega sprva ni nameravala. A menda je v zvezi z njim, ki je prej bival v sosednji ulici, takrat izbruhnil neki škandal in so ga »vrgli ven«. Ker jo je tako prosil, se ga je usmilila. Njena vila je bila »super urejena« in torej ni bilo potrebe po preurejanju, tako da je Škerlepovo močno presenetilo, ko je kasneje izvedela za gradbene posege. Danes je odločno zanikala, da bi mu jih kdaj dovolila. Kmalu po vselitvi jo je enkrat spustil v hišo, kasneje pa ne več. Jo je pa klical, da bo odstranil kuhinjo, ker bi rad drugo iz Slovenijalesa. Prejšnjo pa da bo shranil v kleti »kot dober gospodar«. To je storil, čeprav je bila proti. Ko se je izselil, se je za njim za kratek čas naselil njegov naslednik, potem pa so ji vrnili ključe. Želela je pravo primopredajo, ki sta ji prisostvovala njen odvetnik in cenilca za gradbeništvo in pohištvo. »Ko so prišli noter, jih je skoraj kap. Bil je pravi svinjak. Pohištva ni bilo nikjer. No, bil je neki hladilnik, iz katerega pa so lezli črvi. Na prejšnja marmorna tla je nalepil neki kmečki, svetlo zelen itison, enako na stopnišču,« je obupano opisovala. Manjkali so lestenci, tuš kabine, medeninasti izdelki in oprema, zamenjani radiatorji in še in še. »Imeli smo dragocene medeninaste kljuke, on pa jih je snel in montiral aluminijaste,« je še povedala. Nič od tega ni dobila vrnjenega.