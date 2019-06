Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet se je pridružil nekaterim drugim letalskim družbam, kot so Lufthansa, British Airways, Qantas in Southwest Airlines, in na svojih letih prepovedal prodajo arašidov. Obenem je zaprosil potnike, naj na njihovih letih ne uživajo teh oreškov, da ne bi ogrozili potnikov z alergijo na arašide, ki je lahko celo smrtno nevarna. Popolna odstranitev arašidov še vedno ne pomeni popolne varnosti za potnike, saj je težko zagotoviti, da v potniški kabini ne bi bilo niti najmanjših sledi arašidov in da kateri od potnikov kljub pozivom družbe na let ne bi prinesel svojih oreškov, je pa to velik korak v varnosti potnikov z omenjeno alergijo.

Alergija na arašide je poleg alergije na školjke najpogostejša alergija. Po raziskavi iz leta 2017, ki jo je objavila publikacija svetovne organizacije za alergije (World Allergy Organization Journal), je 2,2 odstotka nujnih medicinskih primerov, ki se zgodijo na letalu, povezanih z alergijo na hrano.

Z odločitvijo letalskih družb, da ukinejo arašide na svojih letih, pa niso zadovoljni vsi. Moti tako nekatere potnike, saj so arašidi eden najpopularnejših prigrizkov, kot »arašidarsko« industrijo, ki se ukvarja z njihovo proizvodnjo. A glede na to, da oreški niso edini prigrizek, sploh pa ne edino živilo, ki ga lahko človek je, obenem pa je veliko vrst hrane na krovu dovoljenih, toliko pritožb na njihov račun, sploh ker lahko resno ogrozijo življenje ljudi z alergijo nanje (ima jo približno vsak deseti), res ne bi smelo biti.