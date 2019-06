Žirija je zapisala, da dela Velikića »z grenkim humorjem reflektirajo krizne trenutke družine, razkrivajo nečloveško obliko enoumja, razgaljajo dejanski svet znotraj individualne življenjske situacije, nakazujejo kolektivnost in individualnost psihološkega doživljanja, diferenciacijo med spoznavajočim subjektom in stvarnostjo zunanjega sveta«. Poudarili so tudi, da njegovi protagonisti živijo z nerazpakiranimi kovčki, z eno nogo zmeraj v odhajanju, torej nenehno v iskanju trde točke, ob kateri bi si oddahnili, morda odkrili napake, odkrili sebe in se tako obnovljeni napotili v pravo smer.

Nagrado mu bodo tradicionalno podelili na vileniškem festivalu, ki bo letos med 10. in 15. septembrom, krovna tema festivala bo Ego in fabula. Vilenica se vsako leto pokloni tudi slovenskemu avtorju v fokusu. Letos bo to pesnik Esad Babačić, čigar brezkompromisna poezija vselej tematizira izkušnjo posameznika z margine.