»Predloženi dokazi brez dvoma dokazujejo, da so bili storjeni vojni zločini,« je dejal sodnik Dragoje Jovović.

Vlado Zmajević je 30. marca pred 20 leti v vasi Zegra na vzhodu Kosova s strelnim orožjem ubil tri moške in z nožem ranil žensko, nakar jo je ubil z jurišno puško. Aretirali so ga leta 2016, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odvetnica obsojenega Ljiljana Koldžić je že napovedala pritožbo.

Vojna na Kosovu med letoma 1998 in 1999 je bil zadnji od številnih konfliktov, ki so pretresli Jugoslavijo. Črna gora, ki se je osamosvojila leta 2006, je bila v času vojne na Kosovu še vedno del Jugoslavije, njeni državljani pa so služili v jugoslovanski vojski.

Konflikt na Kosovu je terjal več kot 13.000 življenj, večino od njih etničnih Albancev. Vojna se je končala z umikom srbskih sil po bombardiranju zavezniških sil zveze Nato. Kosovo se je osamosvojilo leta 2008.