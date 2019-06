Nagrada nemškega gospodarstva je prvo bilateralno priznanje, s katerim se nagrajuje inovativnost med podjetji v Sloveniji - najpomembnejše tehnične, podjetniške in intelektualne inovacije. Slovensko-nemška gospodarska zbornica je nagrado podelila že sedmič zapored. Strokovna žirija je v močni konkurenci večjih in prepoznavnih podjetij soglasno odločila, da podjetje Skaza od vseh kandidatov najbolj stremi k tehnološkemu napredku ob upoštevanju družbenih in okoljskih potreb ter spodbuja trajnostne poslovne strategije z dodano vrednostjo za podjetja in družbo.

V sedanjosti za prihodnost Ocenjevalne kriterije je predstavil dr. prof. Rene Schmidpeter, član žirije in predsednik Inštituta WISE, ter izpostavil: »Pri trajnosti moramo razmišljati v sedanjosti za prihodnost. Zelo pomembno je, da razumemo, kako bo videti trajnostno gospodarstvo v prihodnosti in kaj moramo storiti danes, da bomo to dosegli. Trajnost ni stanje, je proces, in zato smo za najpomembneje označili, kako se kaže trajnost pri delu in poslovanju podjetja in kaj podjetja že počnejo, da bi trajnost postala nova norma. Nagrajenca smo izbrali soglasno, pri izbiri pa nismo nobene industrijske panoge obravnavali prednostno.«

Odgovornost za rast in okolje Vodja korporativnega komuniciranja v podjetju Skaza Tea Podlipnik je ob prevzemu nagrade povedala: »Zelo smo ponosni, da je naše podjetje v letošnjem letu prejelo nagrado nemškega gospodarstva. To za nas pomeni, da delamo v svetu, kjer ne šteje hierarhija, ampak trajnost. V svetu gospodarske pravičnosti in v svetu, kjer vsak posameznik šteje in vsak prevzema odgovornost za gospodarsko rast in okolje.«

Finalista tudi Henkel in Microcop Med finaliste izbora za nagrado nemškega gospodarstva 2019 je žirija poleg podjetja Skaza izbrala še podjetji Henkel Maribor in Mikrocop, kjer so dokazali razvojno naravnanost, podjetniško organiziranost in doseganje visoko zastavljenih ciljev. V izbor so se prijavila tudi druga, tako mala in srednje velika podjetja kot tudi velika slovenska podjetja in tudi nekaj podjetij, ki so v tuji lasti tujega kapitala, tako nemškega kot tudi kapitala iz drugih evropskih držav.