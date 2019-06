Šarec je ob robu današnjega odprtja poslovnega foruma v Ljubljani, s katerim se je začel četrti vrh pobude Tri morja, spomnil, da "sam ni bil navdušen niti nad prodajo NLB", za katero so veljale iste zaveze. "To so zaveze iz preteklosti, ki nas lovijo. Počasi bi rad prišel v obdobje, ko se bomo lotevali zadev, ki niso povzročene od drugih, in da bomo lahko prešli naprej, v nek razvoj," je poudaril premier.

Uradnih informacij o prodaji Abanke ni. "Postopki glede prodaje Abanke, ki jih vodi Slovenski državni holding (SDH) v sodelovanju s pravnim in finančnim svetovalcem, so v teku in potekajo skladno s postavljeno časovnico," so nedavno zatrdili na ministrstvu za finance. Neuradno naj bi ponudbe oddale Nova KBM z njenim lastnikom skladom Apollo, madžarska OTP, ki je v procesu nakupa SKB banke od francoske skupine Societe Generale, in srbska AIK banka, ki je prevzela Gorenjsko banko.

Kot so nedavno neuradno pisale Finance, v SDH od zainteresiranih kupcev 12. junija pričakujejo usklajene pogodbe o nakupu s končnimi ponudbami. Odpiranje ponudb in odločitev o izboru kupca je predviden za 17. junij, ko bodo zasedali nadzorniki SDH. Pričakovati je, da bodo ti sami odločili o tem, ali za banko sprejmejo ponudbo ali ne, kot se je to zgodilo ob lanski delni prodaji NLB. Lahko pa odločitev o tem prepustijo vladi, kot se je to zgodilo predlani in ko prvi poskus prodaje NLB ni bil uspešen.

Revidirana knjigovodska vrednost delnice Abanke je konec 2018 dosegla 38,63 evra, kar ob 15.100.000 delnicah predstavlja 583,3 milijona evrov kapitala. Analitiki so ob začetku prodajnih postopkov lansko jesen napovedali, da bi se cena za delnico lahko gibala v razponu 0,6 do 0,8 knjigovodske vrednosti, torej med 350 in 467 milijoni evrov, plus premija, ki jo v takšnih postopkih plača prevzemnik.

Kupec bo moral pred dokončno sklenitvijo posla pridobiti še dovoljenje regulatorjev trga, torej Evropske centralne banke in varuha konkurence.

Abanka je leta 2015 nastala z združitvijo Abanke Vipa in Banke Celje. Takrat se je zavihtela na drugo mesto med bankami v Sloveniji, a jo je nato po konsolidaciji pripojenih Poštne banke Slovenije in KBS, nekdanje Raiffeisen banke, prehitela Nova KBM.

Lani je Abanka ustvarila 66,7 milijona evrov čistega dobička, kar je 56,6 odstotka več kot leta 2017. Bilančna vsota se je povečala za dva odstotka na 3,73 milijarde evrov. Abanka je imela ob koncu lanskega leta okoli 1000 zaposlenih.