Glavna obravnava v omenjenem gospodarskem sporu se je kljub poskusom odvetnika Mestne občine Maribor Gregorja Živka, da bi preložili narok, sklenila prejšnji teden.

Sodni postopki, različne cenitve in neuspešni poskusi mediacije so trajali že več kot dve leti, stečajnemu upravitelju Dragu Dubrovskemu ter DUTB kot ločitvenemu upniku pa ni uspelo najti skupnega jezika z mariborsko občino. Novi pravni zastopnik mestne občine, ki je prišel z novo mestno oblastjo, je še prejšnji teden želel zaslišanje več prič ter imenovanje izvedenca finančne stroke. Kot namreč trdijo na občini, naj bi ta imela v času od prevzema naprav in podelitve koncesije Marpromu za okoli 1,8 milijona evrov stroškov v obliki investicijskih vlaganj, te pa bi po njihovem morali odbiti od skupne vsote.

Ker je Dubrovski na drugi strani zanikal, da bi občina ta denar namenila za investicije, pač pa da gre zgolj za subvencioniranje javne službe, s katero Marpromu mesečno plačujejo stroške upravljanja Pohorske vzpenjače, je odvetnik občine predlagal imenovanje finančnega izvedenca, ki bi ugotovil dejansko stanje.

Vendar ne stečajni upravitelj niti predstavnici DUTB temu predlogu niso bili naklonjeni, nasprotovali pa so tudi preložitvi naroka na jesen. Odvetnik Živko je namreč predlagal, da bi v poletnih mesecih z DUTB skušali najti skupno rešitev, nato pa nov narok izvedli septembra. Sodnik Matjaž Štok je vse njegove predloge zavrnil in sklenil glavno obravnavo.

Na odziv mariborske občine STA še čaka, a je do poplačila verjetno še zelo daleč, saj bo občina zagotovo uporabila vsa razpoložljiva pravna sredstva. Tega se zaveda tudi stečajni upravitelj, ki je že v četrtek povedal, da bo slej kot prej prišlo do dokončne odločitve. "Ne računam pa, da je to zdaj dokončna faza, verjetno bodo tukaj še pritožbe. Nenazadnje pa so tudi po izidu nekega sklepa mogoča pogajanja. Verjetno to torej ni dokončni zaključek, je pa ena od faz, ki predstavlja dobro izhodišče za razreševanje spora za naprej," je dejal Dubrovski.

Zgodba glede plačila odkupne vrednosti gondole in žičniških naprav se vleče že iz časov prejšnje mestne oblasti. Sodni cenilci so vrednost pred časom že ocenili na 16,8 milijona evrov, kar pa je bistveno več od sedmih milijonov evrov, za kolikor naj bi se občina in DUTB že izpogajali, a nato prva na dogovor ni pristala. Po novi cenitvi je stečajni upravitelj predlagal plačilo v višini, ki jo je zdaj dosodilo sodišče.