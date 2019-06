Uprava Dinama je pred nekaj dnevi prosila hrvaški državni vrh, naj prepozna "resne grožnje" članom uprave zagrebškega kluba. Menijo, da pritiski in grožnje lahko pripeljejo do fizičnih napadov in celo do likvidacije odgovornih ljudi v klubu, da bi določeni posamezniki in skupine uresničili svoje cilj nasilnega prevzema kluba.

V pismu, ki ga je danes objavila regionalna televizija N1, so zahtevali tudi srečanje s Plenkovićem in Grabar-Kitarovićevo, da bi predstavili dodatne podrobnosti težav in skupaj poskusili preprečiti kriminalne dejavnosti v škodo kluba.

Med drugim so navedli, da je bilo v preteklih dveh letih več fizičnih napadov na vodilne ljudi kluba, vključno s streljanjem v BiH leta 2017, v katerem je bil ranjen svetovalec Dinama Zdravko Mamić.

Predsednik hrvaške vlade Plenković je danes novinarjem v Zagrebu dejal, da je seznanjen z Dinamovim pismom ter da vsebino analizirajo pristojne službe. Tudi v uradu hrvaške predsednice so potrdili, da so prejeli pismo.

Iz Dinama zahtevajo pomoč od državnega vrha in delovanje pravne države, čeprav se Zdravko Mamić s pobegom v BiH izogiba izvajanju hrvaških zakonov, potem ko je bil pred nekaj manj kot letom dni nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora zaradi dolgoletnega kriminala pri prodaji Dinamovih igralcev. Hrvaški zakon določa, da tudi nepravnomočna kazen nad petimi leti zapora pomeni pripor za obsojenca.

Poleg Zdravka Mamića je bil na zaporno kazen štirih letih in pol obsojen tudi njegov brat Zoran Mamić, ki se je danes vrnil v Dinamo, potem ko je aprila dobil odpoved v savdskem klubu Al-Hilal. Mlajši Mamić je od dosedanjega športnega direktorja Marijana Vlaka prevzel direktorski položaj, kot so to predstavili na današnji novinarski konferenci na stadionu v Maksimiru. Neuradno naj bi se Zoran Mamić vrnil v Dinamo, da bi zaščitil klub od menedžerjev iz podzemlja, ki ga želijo prevzeti od družine Mamić, je poročal novičarski portal index.hr.

Člani združenja Dinamo že dlje časa ponavljajo, da v klubu vlada kriminal, ter opozarjajo, da bo lahko prišlo do ponovitve kaznivih dejanj pri morebitni prodaji sedanjih igralcev, kot so Dani Olmo, Izet Hajrović, Dominik Livaković in drugi.