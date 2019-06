»Samo z izboljšanjem povezljivosti, ne samo od severa proti jugu, temveč tudi od zahoda proti vzhodu, lahko zagotovimo boljšo, uspešnejšo in bolj vzdržno prihodnost za naslednje rodove,« je dejal Šarec ob začetku drugega poslovnega foruma v okviru pobude Tri morja, ki se ga udeležuje več kot 600 poslovnežev iz preko 40 držav.

Šarec je poudaril tudi pomen kohezije. Prepričan je, da bo boljša digitalna energetska in prometna povezanost srednje in vzhodne Evrope koristna za Evropsko unijo kot celoto. »Vse tri so ključne za gospodarski razvoj regije, izboljšanje življenjskega pogojev, zaposlitvenih možnosti in inovacij,« je dodal.

Pobuda združuje 12 držav Pobuda Tri morja združuje 12 držav med Baltskim, Jadranskim in Črnim morjem. Vrha v Ljubljani se udeležuje pet predsednikov in tri predsednice - Rumen Radev iz Bolgarije, Miloš Zeman iz Češke, Kersti Kaljulaid iz Estonije, Kolinda Grabar-Kitarović iz Hrvaške, Raimonds Vejonis iz Latvije, Dalia Grybauskaite iz Litve, Andrzej Duda iz Poljske in Klaus Iohannis iz Romunije. V pobudi sicer sodelujejo še Avstrija, Madžarska in Slovaška, a so se njihovi predsedniki opravičili in bodo zastopani na drugi ravni. Kot gostje se srečanja udeležujejo tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in ameriški sekretar za energijo Rick Perry. V Ljubljano je prišlo še 16 ministrov, 12 državnih sekretarjev, več visokih predstavnikov mednarodnih organizacij in poslovnežev - skupaj jih bo več kot 500 iz skupaj 44 držav.