Perry je v današnjem pogovoru z novinarji izpostavil pomen varne in suverene Evrope za ZDA. Želi si Evrope brez gospodarskih, varnostnih, energetskih in političnih pritiskov z vzhoda, ki, kot je večkrat dejal, med drugim prihajajo v obliki groženj s prekinitvijo dobave ruskega plina. Prav zato ZDA podpirajo pobudo Tri morja in oblikovanje energetske unije, s katero bi povečali energetsko varnost in stabilnost v regiji.

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trump si, kot je poudaril, prizadeva tudi za oblikovanje močnejšega čezatlantskega energetskega sodelovanja. Pri tem Perry ni skrival, da si želijo ZDA še povečati izvoz utekočinjenega zemeljskega plina v Evropo, ki je že sedaj predstavlja največji trg za ameriški utekočinjen zemeljski plin. »Samo v prvem četrtletju leta smo v EU pripeljali 40 pošiljk plina, kar je osupljiva števila, rast pa se bo še nadaljevala z izgradnjo infrastrukture,« je ocenil ameriški minister za energetiko.

Povpraševanje po ameriškem plinu v Evropi bo, kot predvideva, raslo tudi v prihodnje. »Če se bodo Nemci popolnoma odrekli jedrskemu gorivu, obstajata dve možnosti: Ali bodo ugasnili luči, ali pa posegli po utekočinjenim zemeljskem plinu,« je ocenil. Na vprašanje, ali bodo ZDA lahko tudi v prihodnje konkurirale Rusiji pri nizkih cenah plina, je odgovoril, da bo pritisk na cene vedno prisoten, vendar pa so ameriške zaloge plina ogromne. »Tudi če bi Rusija nadaljevala z umetnim zniževanjem cen plina, jim ga bo prej ali slej zmanjkalo,« je ocenil.

»Menimo, da je slaba ideja, da se nekdo zanaša le na en vir energije,« je dejal Perry, ki je ob tem izrazil ameriško nenaklonjenost izgradnji plinovoda Severni tok 2, saj meni, da bo to le še en vzvod, s katerim bo Rusija lahko Evropi znova grozila s prekinitvijo dobave plina.