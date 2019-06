Predstavniki zdravniškega sindikata Fides so namreč 8. maja vodstvu Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana predložili podpise 92 zdravnikov o preklicu soglasij za nadurno delo, naknadno sta jih nato dva umaknila. Zahtevali so, da bi se opravljanje dela v času dežurstva izplačevalo v višini nadur.

Vodstvo onkološkega inštituta je že v torek sporočilo, da so zahtevi ugodili, danes pa je Štiblar Kisićeva na sestanku s tem seznanila tudi predstavnike reprezentativnih sindikatov na OI.

Tako se bo po novem opravljanje dela v času neprekinjenega zdravstvenega varstva vsem zaposlenim (tudi medicinskim sestram ter drugim zdravstvenim delavcem) izplačevalo po njihovem dejanskem plačnem razredu in s polnimi dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času, ne pa prepolovljeno kot do sedaj. V primeru, da bo pri zaposlenemu iz naslova zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva presežen redni fond, se bo izplačalo opravljeno delo kot nadurno delo, so zapisali v skupni izjavi vodstva OI in sindikatov.