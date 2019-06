Kakšno tehniko stepanja smetane, beljaka in vsega ostalega uporabljate? Če ste se je naučili ob oponašanju paličnih mešalnikov, potlej najverjetneje prisegate na krožno tehniko. Morda ste taborniki ter ste krožno tehniko nadgradili še s tehniko za netenje ognja, metlico postavili med dlani in slednji pričeli drgniti v nasprotni si smeri, naprej in nazaj. Morda prisegate na kakšno povsem drugačno metodo. Kuharski mojstri z youtube kanala America’s test kitchen so se odločili preveriti, katera tehnika je najbolj učinkovita.

Ob strani so pustili posamezne nadgradnje tehnik stepanja in se osredotočili na osnovne gibe. Na testu učinkovitosti so se tako zoperstavile tehnike krožnega stepanja, stepanja levo-desno, stepanje v obliki osmice in stepanja v nagnjeni posodi. Vsaka tehnika je prejela 30 sekund, da pokaže, kaj zmore, po pretečenem času pa se je kot jasna zmagovalka izkazala tehnika stepanja levo-desno. Zakaj? Strokovnjaki pravijo, da pri tem gibu na smetano, beljak ali karkoli drugega delujemo z največ sile, saj premiku snovi v eno smer sledi nenaden obrat gibanja snovi v nasprotno smer. Pri drugih tehnikah gre predvsem za kroženje, zato takšnega delovanja sil ne dobimo.