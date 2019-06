Miley Cyrus je v Barceloni doživela neprijetno srečanje z oboževalcem. Pevka se je z možem Liamom Hemsworthom v spremstvu varnostnikov prebijala skozi množico oboževalcev proti svojemu avtomobilu. Proti njej so segale številne roke oboževalcev, eden pa je imel s stegovanjem rok izrazito neprimerne naklepe. Prvo se zdi, da jo je poskušal potegniti za lase. Ko mu to ni uspelo, jo je prijel za ramo, svojo roko ovil okoli njenega vratu ter jo poskušal potegniti k sebi za poljub. Cyrusova se je moškemu uspela izviti iz rok, posredoval pa je tudi njen varnostnik.

Dogodek se je v obliki posnetka pričel širiti po spletu, tedaj pa so se nekateri uporabniki družbenih omrežij počutili poklicani, da še oni napadejo pevko. Pisali so, da si je za incident kriva sama, predvsem zaradi izzivalnega oblačenja in besedil pesmi. Cyrusova se je na neprimerno pisanje in grabljenje odzvala z lekcijo o dostojnem vedenju in spoštovanju posameznikove suverenosti. Na twitterju je zapisala: »(Ženska, op. a.) Lahko nosi, kar si želi. Lahko je devica. Lahko spi s petimi različnimi ljudmi. Lahko je s svojim možem. Lahko je svojo partnerko. Lahko je gola. Ne sme se je pa zgrabiti brez privoljenja.«

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.



She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.



She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedompic.twitter.com/hBDzuflKF1