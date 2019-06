Po podatkih Uefe so v laboratorijih Wade pregledali 169 vzorcev nogometašev iz Portugalske, Švice, Nizozemske in Anglije, pri nobenem niso odkrili nič sumljivega. Tudi pri dvajsetih vzorcih, ki so jih pridobili s hitrimi testi v hotelih nogometašev na Portugalskem, niso našli nepravilnosti, negativni so bili tudi po modernih metodah vnovič pregledani vzorci, ki so jih nogometaši oddali leta 2015.

Na turnirju bo danes polfinalna tekma med Portugalsko in Švico, v četrtek pa med Anglijo in Nizozemsko. Finale bo v nedeljo.