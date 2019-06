Na Barbadosu rojena 31-letna Robyn Rihanna Fenty je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP prehitela Madonno (570 milijonov dolarjev), Celine Dion (450 milijonov dolarjev) in Beyonce (400 milijonov dolarjev).

Rihanni, ki je leta 2003 začela glasbeno kariero, je linija lepotnih izdelkov Fenty Beauty, ki jo ima skupaj s francoskim velikanom luksuznih znamk LVMH, lani le po 15 mesecih obstoja prinesla 570 milijonov dolarjev. S pomočjo skupine LVMH, katere izvršni direktor je Bernard Arnault, je Rihanna letos maja ustanovila tudi lastno modno hišo, a večino denarja ji po navedbah Forbesa prinašajo turneje in glasbene stvaritve.

Jay-Z prvi milijarder na svetu med raperji

Soprog četrte najbogatejše glasbenice na svetu Beyonce, hip-hop zvezdnik Jay-Z, je bil pred nekaj dni imenovan kot prvi milijarder na svetu med raperji. Svoj imperij je zgradil na glasbi, nepremičninah, modi in naložbah.

V New Yorku rojeni 49-letni Shawn Carter je po pisanju BBC zaslovel leta 1996 s prvencem Reasonable Doubt, njegov šesti album The Blueprint iz leta 2001 pa so letos marca uvrstili v zbirko posnetkov v nacionalni ameriški knjižnici, ki je rezervirana za albume »z visoko kulturno, zgodovinsko ali estetsko vrednostjo«.

Pri Forbesu so navedli, da so pri računanju raperjevega premoženja upoštevali različne dohodke ter od tega odšteli zneske, ki ga terja zvezdniški življenjski slog. Dodali so, da premoženje po konservativni oceni znaša milijardo dolarjev, kar pomeni, da je raper verjetno vreden še več.