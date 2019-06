Kazen po poročanju francoske tiskovne agencije AFP predstavlja štiri odstotke prodaje podjetja Changan Ford Automobile v velemestu Chongqing na jugozahodu države.

Kot so poudarili v kitajski agenciji za varstvo konkurence, je družba od 2013 določala minimalno ceno za vozila, prodana v Chongqingu, s tem pa prodajalce oropala cenovne avtonomije in ogrožala tržno konkurenco in interese potrošnikov.