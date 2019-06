Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, so prostovoljni gasilci iz Podljubelja in Bistrice pri Tržiču po skalnem podoru zavarovali območje objekta, izklopili elektriko in nudili pomoč trem osebam pri izselitvi. Prostore so tudi pregledali in prezračili ter izmerili prisotnost nevarnih plinov, ki pa jih niso zaznali.

Podor prebil stene gostilne V Prostovoljnem gasilskem društvu Podljubelj pojasnjujejo, da je skalni podor prebil stene gostilne Školjka. Po zavarovanju kraja dogodka so se gasilci odpravili na pregled notranjih prostorov, kjer so zaznali vonj po plinu. Za pomoč so zaprosili gasilce iz Bistrice pri Tržiču, ki so preverili prisotnost plina. Prezračili so prostor in pomagali pri evakuaciji treh oseb ter iznosu zamrznjenih izdelkov iz gostišča, ki je do nadaljnjega zaprto.