Kot so sporočili z ljubljanske policijske uprave, so je v nesreči pred izvozom za Domžale, o kateri so bili obveščeni okoli 8.30, poškodovalo več oseb.

Policija voznike poziva k strpnosti, upoštevanju navodil policistov in upravljalca ceste ter k uporabi obvoza po vzporedni glavni cesti.