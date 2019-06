Policija navedb o številu protestnikov ni komentirala, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protestniki, ki so se zbrali na Vaclavskem trgu v središču češke prestolnice, so med drugim vzklikali Sramota, sramota, ter nosili transparente z napisi Babiš v zapor. Številni so na proteste pripotovali od daleč.

»Andrej Babiš nam vsak teden da nov razlog za proteste,« je v nagovoru demonstrantom izpostavil Benjamin Roll iz nevladne organizacije Milijon trenutkov za demokracijo, ene od organizatorjev protestov. »Dovolj je bilo,« je dodal.

Med množico, ki je zahtevala premierjev odstop, je bila tudi protestnica, ki je na demonstracije prispela iz Brna. »Ne verjamem mu niti besede,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala 30-letnica.