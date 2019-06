Prav gostitelji turnirja Portugalci so poleg Angležev glavni favoriti za zmago na prvem zaključnem turnirju evropske lige narodov. Aktualni evropski prvaki bodo tokrat lahko računali tudi na svojega prvega strelca in kapetana Cristiana Ronalda, ki je skupinski del lige narodov izpustil. Za 34-letnika bo to jubilejno deseto veliko tekmovanja v reprezentančnem dresu, na njem pa bo med drugim poskušal prekiniti tudi strelski post. Brez gola za Portugalsko je namreč že zadnje štiri tekme oziroma vse od lanskega svetovnega prvenstva v Franciji, kar se mu je nazadnje primerilo v sezoni 2015/2016. Kljub temu stavnice prav zvezdniku Juventusa pripisujejo največ možnosti za zadetek na zaključnem turnirju, pa čeprav ima njihov današnji nasprotnik Švica v svojih vrstah najboljšega strelca v skupini A lige narodov Harisa Seferovića, ki je v tekmovanju pri petih doseženih golih.

»Švica ima izredne mlade nogometaše. Številni imajo korenine na tujem, a igrajo izvrsten nogomet. Mislim, da so možnosti za zmago proti Portugalski 50-odstotne. Proti njej so že igrali, jo včasih premagali, včasih pa izgubili. Vedo, kako igrati. Zmaga je mogoča,« pred današnjim prvim polfinalnim obračunom v Portu meni nekdanji selektor Švice in bivši trener Bayerna München Ottmar Hitzfeld.

Drugi finalist bo znan jutri, ko se bosta v Guimaraesu pomerili vrsti Nizozemske in Anglije. Slednja je letos odigrala dve tekmi in v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo visoko premagala tako Češko (5:0) kot Črno goro (5:1). Njen selektor Gareth Southgate je zaradi tega dobil številne pohvale otoških medijev, ki hvalijo tudi odločitev 48-letnika, da spremeni igralni sistem iz 3-4-2-1 v 4-3-3. »Ponuja se nam lepa priložnost, da osvojimo lovoriko, a hkrati se zavedamo, kako zahtevno bo,« pravi eden največjih adutov Anglije Raheem Sterling.

Zvezdnik Manchestra Cityja se je z reprezentančnimi kolegi proti Nizozemcem nazadnje pomeril marca lani in tekmo dobil z 1:0. »Imajo nekaj fantastičnih igralcev v napadu in obrambi. Že ko smo se lani pomerili z njimi v Amsterdamu, so bili zelo kompletna ekipa,« še ugotavlja Sterling.

Vse štiri reprezentance bodo na Portugalskem nedvomno izjemno motivirane, za kar bo poskrbel tudi bogat denarni sklad. Moštva so za igranje v ligi narodov prejela 2,25 milijona evrov, dodatnih 2,25 milijona evrov so si zagotovili z uvrstitvijo na zaključni turnir, za nameček pa bo zmagovalec prejel še dodatnih šest milijonov, finalist 4,5 milijona, tretjeuvrščeni 3,5 milijona, četrtouvrščeni pa 2,5 milijona evrov.

Liga narodov, polfinale, danes ob 20.45: Portugalska – Švica, jutri ob 20.45: Nizozemska – Anglija, finale: nedelja ob 20.45, tekma za tretje mesto: nedelja ob 15. uri.